AKP Milletvekili Tuba Vural Çokal’ın eniştesi Op. Dr. Mehmet Deniz’in başhekimliğini yaptığı hastanede daha önce de büyük sorunlar yaşanmıştı. Geçtiğimiz aylarda dahiliye, nöroloji ve göğüs hastalıkları bölümlerinde yerlerde yatan vatandaşların görüntülendiği hastaneyi bu sefer fareler bastı.

Gazeteci Nalan Akpınaroğlu’nun haberine göre; hastanenin acil bölümünde travmalı hastalara ilk müdahalenin yapıldığı alanda farelerin gezdiği görüldü. Hijyen konusunda ilk skandalı olmayan hastanede fare sorunu kameraya alındı. Enişte Başhekim Deniz ise çareyi hastaneye kedi getirmekle buldu. Çıkan haberlere rağmen Sağlık Bakanlığı’ndan ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

BÖLGEDE SORUN BİTMİYOR

Sağlık Bakanlığı 17 Şubat 2023 tarihinde Manavgat’a yapılacak 300 yataklı yeni devlet hastanesi inşaatının temelini atmıştı. Ancak zemin sıvılaşması olan bataklık alana yapılan hastane inşaatı bir türlü tamamlanamadı. İnşaat Kasım 2024’te durduruldu. CHP İlçe Örgütü 18 Ocak 2025’te bölgeye giderek basın açıklaması yaptı. CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, “Devletin ve milletin parası, buradaki bataklık alana gömüldü. Ak Parti’nin ‘ben yaptım oldu’ zihniyeti ile hastane temeli atıldı, ancak sonuç.