İngiltere'de bir hastanede doğum hizmetleri geçici olarak askıya alınıyor. Kararın arkasında ise hastanenin uzun süredir çözemediği personel sorunu bulunuyor. Yönetim, mevcut çalışan sayısının güvenli doğum hizmeti vermek için yeterli olmadığını belirterek 11 Ağustos'tan itibaren doğumları durdurma kararı aldı.

Karar, doğumu yaklaşan yüzlerce kadının planını değiştirecek. Hastane, hamileliğinin 34. haftasını tamamlayan veya geçen 300'den fazla kadınla iletişime geçerek yeni bakım planlarını, ulaşım imkanlarını ve gerekirse başka merkezlerde doğum seçeneklerini görüşüyor.

Hastane neden doğumları durdurdu?

Royal Devon University Healthcare NHS Foundation Trust, Barnstaple'daki North Devon District Hospital'da doğum hizmetlerini sürdürebilmek için uzun süredir farklı seçenekler üzerinde çalışıyordu.

Ek geçici personel bulunması, diğer sağlık kuruluşlarından destek alınması ve mevcut çalışanların yeniden planlanması gibi seçenekler değerlendirildi. Hastane yönetimi, tüm bu girişimlere rağmen gerekli personel seviyesine ulaşılamadığını açıkladı.

Yapılan değerlendirmede, personel sayısının klinik güvenlik gerekliliklerinin altında kalması nedeniyle doğum hizmetlerinin geçici olarak durdurulmasının “tek güvenli hareket tarzı” olduğu sonucuna varıldı.

Son doğumlar bu hafta yapılacak

Hastanede planlanan son suni sancı ve sezaryen işlemlerinin cuma günü gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Kendiliğinden doğum yapan hastaların North Devon District Hospital'a kabul edilebileceği son gün ise pazar olarak açıklandı. Bu tarihten sonra doğum yapması beklenen kadınlar başka merkezlere yönlendirilecek.

Hastanedeki tüm kadın doğum hizmetleri durdurulmayacak. Toplum ebeliği, ultrason taramaları, doğum planlaması, ultrason klinikleri ve doğum öncesi poliklinikleri Kuzey Devon'da hizmet vermeye devam edecek.

300'den fazla kadınla görüşülüyor

Hastane yönetimi, özellikle hamileliğinin 34. haftasında veya daha ileride olan kadınlarla iletişime geçildiğini açıkladı.

Bunun yanında savunmasız durumda olduğu veya klinik açıdan yüksek risk taşıdığı belirlenen kadınlarla da bireysel görüşmeler yapılıyor. Bu görüşmelerde mevcut bakım planları ve doğum için başka bir merkeze ulaşım konusunda sağlanabilecek destek değerlendiriliyor.

Böylece hizmetin geçici olarak durdurulmasından doğrudan etkilenecek kadınların doğum sürecinin başka merkezlerde güvenli şekilde devam ettirilmesi amaçlanıyor.

Hastane hizmeti yeniden açmak istiyor

Royal Devon'ın baş hemşiresi Carolyn Mills, doğum hizmetlerinin askıya alınmasının verilmesi son derece zor bir karar olduğunu söyledi.

Mills, kadınların, doğum yapan kişilerin ve bebeklerin güvenliğinin en büyük öncelik olduğunu belirterek hizmeti mümkün olan en kısa sürede yeniden açmak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Hastanede işe alım, çalışanların kurumda tutulması, iş gücü planlaması ve hizmetin devamlılığına odaklanan özel bir iyileştirme programının da yürütüldüğü belirtildi.

Yönetim, geçici personel temini ve diğer sağlık kuruluşlarından karşılıklı yardım alınması dahil olmak üzere mevcut seçenekleri değerlendirmeye devam ediyor.

Diğer hizmetler devam edecek

Doğumların askıya alınması, Kuzey Devon'daki tüm gebelik ve kadın sağlığı hizmetlerinin sona ereceği anlamına gelmiyor.

Toplum ebeliği, ultrason taramaları, doğum planlaması, ultrason klinikleri ve doğum öncesi poliklinikler bölgede çalışmaya devam edecek.

Hastane yönetiminin hedefi, personel sorununu çözerek doğum hizmetlerini mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatmak.

Şimdilik North Devon District Hospital'da doğum yapmak üzere plan yapan yüzlerce kadın için süreç değişmiş durumda. Hastanenin kapıları açık kalacak olsa da 11 Ağustos'tan itibaren doğum hizmeti verilmeyecek.