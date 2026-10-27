Tıbbi müdahalelerde hastanın bilgilendirilmiş rızası artık elektronik ortamda da alınabilecek. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı “Bilgilendirilmiş Rızanın Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Yönetmelik”, 27 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarını kapsayan düzenleme, hastaların e-Nabız veya sağlık kuruluşlarının elektronik haberleşme araçları üzerinden onay vermesine olanak tanıyor.

SMS İLE ONAY NASIL VERİLECEK?

Sağlık personelinin hazırlayıp onayladığı bilgilendirilmiş rıza formu, e-Nabız üzerinden ya da hastanın doğrulanmış cep telefonu numarasına gönderilen bağlantıyla görüntülenebilecek. Formu inceleyen hasta, tıbbi müdahaleyi kabul ederse cep telefonuna iletilen tek kullanımlık SMS şifresiyle onay verebilecek.

Onay doğrudan e-Nabız'dan verilebileceği gibi sağlık kuruluşunun elektronik sistemi üzerinden de gerçekleştirilebilecek. Sağlık kuruluşunun sistemi kullanıldığında hasta, kendisine gönderilen SMS şifresini ilgili sağlık personeline iletecek. Şifrenin sisteme girilmesi ve doğrulamanın tamamlanmasıyla rıza işlemi geçerli sayılacak.

TELEFON DOĞRULAMASI 12 AY GEÇERLİ

Elektronik rıza için hastanın kimlik ve cep telefonu doğrulamasının tamamlanması gerekecek. Kimlik doğrulaması yapılmayan hastalar için elektronik rıza süreci başlatılamayacak.

Sağlık kuruluşunun sistemi üzerinden doğrulanan telefon numaraları 12 ay geçerli olacak. Bu süre dolduğunda elektronik onay işlemleri için numaranın yeniden doğrulanması istenecek.

ONAY BELGELERİNE E-NABIZ'DAN ERİŞİLECEK

Elektronik ortamda oluşturulan bilgilendirilmiş rıza belgeleri, Sağlık Bakanlığı'nın merkezi sağlık veri sisteminde saklanacak. Hastalar bu belgelere e-Nabız üzerinden ulaşabilecek.

Onayın tarihi ve saati, SMS doğrulama bilgileri ve işlemi gerçekleştiren sağlık personeline ilişkin veriler kayıt altına alınacak. Belgelerin güvenliği için şifreleme, zaman damgası ve elektronik veri bütünlüğünü sağlayan yöntemler kullanılacak. Yönetmelik, kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliğine ilişkin yükümlülükleri de içeriyor.

ÇOCUKLAR İÇİN KANUNİ TEMSİLCİ ONAYI

Çocukların ve kısıtlı hastaların elektronik bilgilendirilmiş rıza işlemleri, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında kanuni temsilcileri tarafından yapılacak.

Kanuni temsilcinin bulunmadığı, hazır olmadığı veya elektronik ortamda kimliğinin doğrulanamadığı durumlarda elektronik yöntemle rıza alınamayacak.