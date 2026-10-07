Cambridge kentindeki Royal Papworth Hastanesi'nde yaşanan salgın, İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) ve hastane uzmanlarının yürüttüğü araştırmayla ayrıntılı olarak incelendi. Mayıs 2019'da başlayan süreçte tespit edilen bakterinin özellikle akciğer nakli yapılanlar ve solunum hastalıkları bulunan kişiler için ciddi risk oluşturduğu belirlendi.

40 HASTADA TESPİT EDİLDİ

Araştırmacılar, hastalarda görülen Mycobacterium abscessus bakterisinin kaynağını belirlemek için hastanenin farklı noktalarından su örnekleri aldı ve genetik analiz yaptı. Sonuçlar, hastalardan alınan örneklerle hastanenin su sisteminde bulunan bakterilerin eşleştiğini gösterdi.

Toplam 40 vaka belirlendi. Bunların 11'i akciğer nakli yapılan hastalarda, 11'i kistik fibrozis hastalarında, 14'ü bronşektazi hastalarında, dördü ise diğer hasta gruplarında görüldü. Ayrıca daha önce yapılan adli incelemede bakterinin akciğer nakli yapılan iki hastanın ölümüne katkıda bulunduğu sonucuna varıldı.

MUSLUKLARA FİLTRE TAKILDI

Bakterinin yayılmasını durdurmak için hasta odalarındaki musluk ve duşlara özel filtreler takıldı. Riskli hastalara şişelenmiş su verildi, su sisteminde dezenfeksiyon ve temizlik uygulamaları artırıldı. Buna rağmen bakterinin hastanenin su sisteminin farklı bölümlerinde varlığını sürdürdüğü görüldü.

Alınan önlemlerin ardından yıllık vaka sayısı 12,8'den 2,2'ye düştü. Araştırmaya göre Haziran 2025'ten bu yana salgınla bağlantılı yeni bir vaka tespit edilmedi. Uzmanlar, özellikle bağışıklık sistemi zayıf hastaların bulunduğu sağlık kuruluşlarında su sistemlerinin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Araştırmanın sonuçları Clinical Infectious Diseases dergisinde yayımlandı.