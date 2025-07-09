Hekim Birliği Merkez Yönetim Kurulu, 8 Temmuz 2025 tarihli toplantısında, kamu kurumlarında görev yapan diş hekimlerinden gelen yoğun talepler doğrultusunda, 31 Temmuz ve 1 Ağustos 2025 tarihlerinde iki gün süreyle iş bırakma kararı aldı.

2 GÜN İŞ BIRAKACAKLAR

Birliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada eylem kararı şu ifadelerle duyuruldu:

"Hekim Birliği Merkez Yönetim Kurulu, 8 Temmuz 2025 tarihli toplantısında; kamuda görev yapan diş hekimlerinden gelen yoğun talepleri dikkate alarak, mesleki koşullara ve sağlık hizmetlerinin niteliğine zarar veren uygulamalara karşı bir duruş sergilemek amacıyla 31 Temmuz – 1 Ağustos 2025 tarihleri arasında iki günlük meşru iş bırakma kararı almıştır.

Kamuda görev yapan diş hekimlerinin öncelikli talepleri şunlardır: Sağlıkta şiddetin önlenmesi, nitelikli muayeneyi imkânsız kılan ve hekimle hastayı karşı karşıya getiren aşırı hasta sayısına bağlı MHRS sisteminin yeniden yapılandırılması, kalitesiz sarf malzemeleri nedeniyle düşen tedavi başarısının önüne geçilmesi için, güvenilir ve etkili ürünlerin temin edilmesi, 'Dört el kuralı'nın uygulanabilmesi adına yardımcı sağlık personeli istihdamı, emekliliğe yansıyacak şekilde total gelirinin yüzde 80'nine denk gelen ücretin tek kalem maaş uygulaması ile ödenmesi, maaşlardan alınan vergi oranının yüzde 15’e sabitlenmesi, emek hakkının ödenmesi ilkesi temelinde, kamu diş hekimlerinin teşvik dağıtım oranlarının en az yüzde 36 üzerinden adil biçimde düzenlenmesi.

"MÜCADELEMİZ SAĞLIK HİZMETİNİN NİTELİĞİNİ ÖNEMSEYEN HERKESİN MÜCADELESİDİR"

Diş hekimleri, yalnızca kendi çalışma koşulları için değil, hastalarına nitelikli ve güvenli sağlık hizmeti sunabilmek adına da mücadele etmektedir. Özellikle son dönemde gündeme getirilen 'MHRS optimizasyonu' gibi uygulamalar, diş hekimliğinin icrasını daha da zorlaştırmakta ve mesleki motivasyonu zayıflatmaktadır. Bu nedenle alınan iş bırakma kararı, yapılacak hatalı düzenlemelere karşı önemli bir uyarı niteliği taşımaktadır.

Kararın, ülke genelinde diğer sağlık meslek örgütlerinin de katılımıyla hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Mücadelemiz, yalnızca diş hekimlerinin değil, sağlık hizmetinin niteliğini önemseyen herkesin mücadelesidir."