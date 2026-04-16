New York, tıp dünyasında sarsıcı bir güvenlik ihlali iddiasıyla çalkalanıyor. 61 yaşındaki Keith McAllister, eşinin diz MR’ı çekimi sonrası ona yardımcı olmak isterken, boynundaki büyük metal zincirin kurbanı oldu. Olayda, Adrienne Jones-McAllister’ın çekimi bittikten sonra odaya giren Keith McAllister, MR cihazının devasa manyetik gücüne kapıldı. İddiaya göre, boynundaki metal kolyenin cihaz tarafından şiddetli bir şekilde çekilmesiyle McAllister, saniyeler içinde makineye doğru savruldu.

Haber kaynaklarına göre, olay yerindeki sağlık çalışanları ve teknisyenler talihsiz adamı cihazdan kurtarmak için dakikalarca çabaladı. Manyetik alanın gücü karşısında çaresiz kalan ekipler, ancak polis müdahalesiyle durumu kontrol altına alabildi. Ağır yaralanan McAllister, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay şimdi "güvenlik protokollerinin ihlali" gerekçesiyle mahkemeye taşındı.

HASTANEYE GİDERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

MR odalarındaki "sıfır metal" kuralının ne kadar kritik olduğu bir kez daha gündeme geldi. Uzmanlar, manyetik rezonans cihazlarının adeta dev birer mıknatıs olduğunu belirterek, benzer kazaların yaşanmaması için hastaneye giderken kurallara harfiyen uyulması gerektiğini vurguluyor.

Uzmanlar, dikkat edilmesi gereken kuralları şu şekilde sıraladı:

METAL İÇEREN TÜM TAKILARA VEDA EDİN

Kolye, bileklik, yüzük ve küpe gibi takılar sadece görüntü kalitesini bozmakla kalmaz, McAllister örneğinde olduğu gibi ölümcül bir mermiye veya çekim gücüne dönüşebilir. Piercing gibi vücuda takılı metaller de mutlaka çıkarılmalıdır.

KIYAFET SEÇİMİNDE 'METAL' TUZAĞI

Sadece takılar değil, kıyafetlerdeki detaylar da risk teşkil eder. Metal tokalı kemerler, fermuarlar, metal düğmeler veya sütyenlerdeki balenler MR odasına girmeden önce elenmelidir. Bu nedenle sağlık kuruluşları genellikle hastaya özel önlük giydirmeyi tercih eder.

ELEKTRONİK VE KİŞİSEL EŞYALAR DIŞARIDA KALMALI

Saatler, cep telefonları ve kulaklıklar güçlü manyetik alan karşısında bozulabilir veya tehlike yaratabilir. Ayrıca cüzdanlardaki kredi kartlarının manyetik şeritleri silinebilir, bozuk paralar ise yüksek hızla cihazın içine fırlayabilir.

TOKALAR VE KOZMETİ ÜRÜNLERİ DE RİSK TAŞIYOR

Basit bir saç tokası veya gözlük çerçevesi bile manyetik alan tarafından çekilebilir. Hatta bazı metal içerikli makyaj malzemeleri ve aksesuarlar ciltte yanıklara yol açabileceğinden, çekim öncesi bu detaylar gözden kaçırılmamalıdır.

Eğer vücudunuzda kalp pili, protez, stent veya metalik implantlar varsa, bu durumu sağlık personeline bildirmek hayati önem taşır. Bu tür cihazlar manyetik alan altında yerinden oynayabilir veya işlevini yitirebilir.