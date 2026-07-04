Ağlasun'a bağlı Çamlıdere köyünde babası Birkan Soylu ve annesi Tuğba Soylu ile yaşayan Sudenaz Soylu, 2 Temmuz günü Isparta Şehir Hastanesi'ne gideceğini belirterek, sabah saatlerinde evden ayrıldı. Sudenaz Soylu, saat 16.00 sıralarında telefonla arayan babasına, "Kayseri'ye gittim. Kayserili biriyle birlikteyim" diyerek konuşmasını sonlandırdı. Telefonunu kapatan kızına ulaşamayan Birkan Soylu, aynı gün jandarma ve polise kayıp ihbarında bulundu.

Kızının bulunması için yardım talep eden Birkan Soylu, "Kızım Sudenaz Soylu, Ağlasun İmam Hatip Lisesi mezunu. 2 Temmuz Perşembe günü saat 07.15'te Ağlasun'dan minibüsüne biniyor, Isparta Şehir Hastanesi'nde doktora gidiyor. O günden bu yana haber alamıyorum. Çok huzursuzum. Kızım rahatsız. Hayatından endişe duyuyorum. Eşim ve ben çok üzgünüz. Kızıma sesleniyorum; kızım korkma, gel. Ne olursa olsun annen ve ben senin yanındayız. Yaşıyorsan bizi ara. Gelip seni alalım. Görenlerin, duyanların ihbar etmesini istiyorum. Hayatından endişeliyim. Kızımın psikolojik sorunları vardı, astım hastasıydı" diye konuştu.

Kızından 3 gündür haber bekleyen Birkan Soylu, yerini bilenlerin kolluk kuvvetlerine bildirmesini istedi.