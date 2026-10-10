Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, raporlu ilaç kullanan hastaların her seferinde doktora gitmeden ilaçlarını eczaneden alabilmesini sağlayacak yeni sistem üzerinde çalışıldığını açıkladı. Düzenlemeyle, tedavisi değişmeyen hastaların her seferinde doktora giderek reçete yazdırmadan ilaçlarını eczaneden alabilmesi hedefleniyor.

RAPOR SÜRESİ BOYUNCA İLAÇLARA KOLAY ERİŞİM

Bakan Memişoğlu, raporlu ilaçların geçerlilik süresi boyunca aylık dozlar halinde eczanelerden alınabilmesine yönelik çalışma yürütüldüğünü belirtti. Yeni sistemle özellikle kronik hastalığı bulunan yaşlıların hastaneye gitme zorunluluğunun azaltılması amaçlanıyor.

Memişoğlu, uygulamanın hayata geçirilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla görüşüldüğünü ve hazırlıkların sürdüğünü bildirdi.

AİLE HEKİMLERİNİN YETKİLERİ GENİŞLETİLDİ

Aile hekimlerinin reçete edebildiği ilaçların kapsamının genişletildiğini belirten Memişoğlu, mevcut ilaçlara ek olarak bin 859 ilacın daha aile hekimleri tarafından yazılabilir hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca ilaç ve malzeme raporlarının aile hekimi uzmanlarınca düzenlenebilmesinin önü açıldı.

Tedavisi uzman hekim tarafından belirlenen ve raporlanan hastalar, tedavilerinde değişiklik olmadığı sürece sonraki reçetelerini aile hekimlerinden alabiliyor.

80 YAŞ ÜSTÜNE EVDE SAĞLIK HİZMETİ

Memişoğlu, 80 yaş üstündeki kişilerin ilaç, malzeme ve engelli sağlık raporu işlemlerinin evlerinde yapılmaya başlandığını da belirtti. Evde sağlık hizmetlerinin uzaktan takip sistemleriyle desteklendiğini aktaran Bakan, uygulamanın iki şehirde yürütüldüğünü ve kısa süre içinde Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasının planlandığını ifade etti.