Antalya’da Fatmana Karamık (70), hastaneye gitmek için sözleştiği kızı M.K. (44) ve erkek arkadaşı İ.K. (53) tarafından evinde ölü bulundu. Karamık’ın başında darbeye bağlı kırık tespit edilirken, olay şüpheli ölüm olarak değerlendirildi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 79 Sokak’taki 6 katlı apartmanın 5’inci katında meydana geldi. İddiaya göre, M.K. üç gün önce annesiyle telefonda görüşerek hastaneye gitmek üzere sözleşti. Bu sabah erkek arkadaşı İ.K. ile eve gelen M.K., yedek anahtarla içeri girdiğinde annesini salonda kanlar içinde yerde yatarken buldu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Fatmana Karamık’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Karamık’ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartman girişindeki ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alırken, M.K. ve İ.K.’nin ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.