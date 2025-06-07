Dolandırıcılık çetesine üye olduğu iddiasıyla hapse atılan Nihal Candan, cezaevinde yiyememe hastalığına (anoreksiya nevroza) yakalanıp 37 kiloya düşünce sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti.
Hapisten çıktıktan sonra kilo alıp toparlanan Nihal Candan'ın hastalığı son dönemde nüksetti. Candan dün tekrar hastaneye kaldırıldı.
TEDAVİYİ REDDEDİYOR, ÖLMEK İSTİYOR
Kardeşi Bahar Candan "Ablamın organları iflas etmiş. Tedaviyi reddediyor. Ölmek istiyor" diye konuştu.
29 KİLOYA DÜŞTÜ
Öte yandan Candan kardeşlere yakınlığıyla bilinen modacı Pınar Kerimoğlu bugün Instagram hesabından Nihal Candan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Candan'ın hastane odasından bir fotoğrafını paylaşan Kerimoğlu, genç fenomenin 29 kiloya kadar düştüğünü açıkladı.