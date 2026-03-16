Hepsi grubunun unutulmaz isimlerinden Yasemin Yürük, geçtiğimiz günlerde talihsiz bir kaza geçirerek gündeme geldi. Etiler’de yürüyüş yaparken dengesini kaybeden ünlü isim, yere düşerek ayağını iki yerden kırdı.

Apar topar hastaneye kaldırılan Yürük’e, sevenleri sosyal medyadan geçmiş olsun mesajları yağdırdı.

HASTANEDEN PAYLAŞTI

Yürük, tedavi sürecini sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla takipçileriyle paylaştı. “Bebek adımları” ifadesini kullanan Yürük, yaşadığı acıyı şu sözlerle anlattı:

“Hala hastanedeyim. Fizik tedavi hemen başladı. Walker kullanmaya başladım. Yüklenemiyorum, hâlâ çok ciddi ödem ve hissizlik var. Ağrı kesiciler olmazsa ağrıdan baygınlık geçirecek kadar canım yanıyor. Ama inadımdan tabii ki direniyorum. En kısa zamanda toparlayacağım inşallah.”

Daha önce de bir paylaşım yapan Yürük, “Kendime yeni gelebildim. İyiyim çok şükür. Allah beterinden korusun” diyerek takipçilerini bilgilendirmişti.