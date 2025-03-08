Bir televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan Mutlu Kaya, 18 Mayıs 2015 gecesi erkek arkadaşı tarafından başından silahla vurularak ağır yaralanmıştı.

Uzun süre yaşam mücadelesi veren Kaya, yoğun bir tedavi süreci geçirdikten sonra sağlığına kavuşmuştu.

9 sonra yeni bir şarkı çıkaran ve Instagram hesabını aktif olarak kullanan Mutlu Kaya'dan geçen gün gelen haber sevenlerini üzmüştü.

Kaya'nın hesabından yapılan paylaşımda "Değerli arkadaşlar kız kardeşim Mutlu hastaneye kaldırıldı. İyi dileklerinizi ve dualarınızı bekliyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

CANLI YAYIN AÇACAK

Mutlu Kaya bugün sağlk durumuyla ilgili yaptığı açıklamada "Canım arkadaşlarım, beni çok merak etmişsiniz az önce mesajları tek tek okudum. Dualarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok şükür daha iyiyim" ifadelerini kullandı ve pazar günü canlı yayın açarak sevenleriyle konuşacağını belirtti.