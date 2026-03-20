81 yaşındaki usta sanatçı Orhan Gencebay, geçtiğimiz günlerde yüksek ateş nedeniyle Zincirlikuyu’daki özel bir hastaneye başvurdu. Korona virüs şüphesiyle tedbir amaçlı hastanede yatırılan Gencebay, günler süren tedavisinin ardından dün taburcu edildi.

TABURCU OLDU, SAĞLIĞI YERİNDE

Gencebay, eşi Sevim Emre ile birlikte hastaneden aracına binerek ayrıldı. Sanatçının tedavisinin tamamlandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

''ORHAN ABİNİZ KALE GİBİ''

Eşi hakkında çıkan olumsuz yorumlara tepki gösteren Sevim Emre, “Kontrol amaçlı hastaneye bile gidemeyecek miyiz? Orhan abiniz kale gibi maşallah. Allah onu korusun” ifadelerini kullandı.

Hayranları ise usta sanatçının sağlığının iyi olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı.