Elazığ'da Ümit T., annesi Malahat Balbal'ın tedavi sürecinde ihmaller yaşandığını öne sürerek hastane personeli hakkında şikâyetçi oldu. Savcılığa sunulan ifadede, hastaneye kabul edilmeden önce sırtta yalnızca kızarıklık bulunduğu, tedavi sürecinde bunun derin bir yaraya dönüştüğü ve gerekli müdahalelerin zamanında yapılmadığı iddia edildi.

HASTANEDE İHMAL İDDİASI

Şikâyet tutanağına göre Malahat Balbal, yaklaşık bir buçuk ay önce beyninde pıhtı tespit edilmesi üzerine Fırat Üniversitesi Hastanesi Palyatif Servisi'nde tedavi altına alındı. Oğlu Ümit T., annesi hastaneye yatırılmadan önce sırtında yalnızca kızarıklık bulunduğunu, tedavi sürecinde ise bu bölgenin yara haline gelerek büyüdüğünü öne sürdü.

"UYARILARIMIZA RAĞMEN GEREKLİ MÜDAHALE YAPILMADI"

İfadede, servis görevlileriyle defalarca görüşülmesine rağmen gerekli müdahalelerin yapılmadığı iddia edildi. Malahat Balbal'ın 20 Haziran'da kan kaybı nedeniyle yoğun bakıma alındığı, 23 Haziran'da ise yaşamını yitirdiği belirtildi.

"ENFEKSİYON VE KAN KAYBI NEDENİYLE ÖLDÜ" İDDİASI

Şikâyette, hastane raporunda ölüm nedeninin yoğun enfeksiyon ve kan kaybı olarak yer aldığı aktarıldı. Ümit T., annesinin hastaneye yatmadan önce enfeksiyon ya da kanama sorunu bulunmadığını savunarak, hijyen koşullarının sağlanmadığını ve ölümde hastanenin ihmali bulunduğunu öne sürdü.

Bu gerekçelerle tedavi sürecinde ihmali bulunduğunu iddia ettiği hastane personeli hakkında şikayetçi olduğunu ifade eden Ümit T.'nin başvurusu üzerine olayla ilgili adli sürecin başlatıldığı öğrenildi.