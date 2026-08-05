İngiltere’de 26 yaşındaki Leon Gillespie, Azrail’i andıran siyah kostümü ve elindeki uzun cisimle Ysbyty Glan Clwyd Hastanesi’nin çatısına çıktı. Şahsın bu davranışı, hastane çevresinde bulunan hasta ve ziyaretçiler arasında paniğe neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, ekipler şahsı çatıdan indirerek gözaltına aldı.

MAHKEMEDE SUÇUNU KABUL ETTİ

Gözaltına alınan Gillespie hakkında kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle işlem başlatıldı. Mahkemeye çıkarılan 26 yaşındaki şahıs, sağlık tesisinde makul bir gerekçe olmaksızın rahatsızlık ve kargaşaya neden olma suçunu kabul etti. Mahkeme, Gillespie hakkında para cezası kararı verdi.

KOSTÜM TARTIŞMASI

Olayın ardından açıklama yapan Gillespie, kamuoyunda “Azrail kostümü” olarak yorumlanan kıyafetinin aslında bir karga kostümü olduğunu ifade etti. Yetkililer ise şahsın hastane çatısında sergilediği davranışın çalışanlar, hastalar ve ziyaretçiler arasında paniğe yol açtığını belirtti.