Tokyo'ya komşu Chiba vilayetinin Kashiwa kentindeki Kashiwa Tanaka Hastanesi'nde meydana gelen olay, 30 Ocak sabahı meydana geldi.

KAHVERENGİ BİR MADDE FARK ETTİ

Hastane yetkililerine göre, gece vardiyasında görevli bir hemşire yardımcısı, rutin kontrol sırasında 75 yaşındaki Eiji Aita'yı ağrı içinde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine hastanın odasına gelen başhemşire, hastaya bağlı serum tüpünde kahverengi ve bulanık bir yabancı madde fark etti.

TÜP ATILMIŞ HALDE BULUNDU

Tüp çıkarılarak steril bir kapta saklandı. Ancak soruşturma kaynaklarına göre 51 yaşındaki hemşire Miyuki Furukawa, hastanın tedavisi sürdüğü sırada tüpü hastane personelinin kullandığı bir odaya taşıdı. Tüp daha sonra hastanenin farklı bir bölümünde atılmış halde bulundu. Polis tarafından ele geçirilen tüpteki maddenin insan dışkısı olduğu değerlendirildi.

ÖLÜMÜNDEN ÖNCE ODAYA BİRKAÇ KEZ GİRMİŞ

Polis, Furukawa'nın 30 Ocak günü sabah saat 04.00'ten önce hastanın serum setine bağlı uzatma tüpüne vücut atığı enjekte ettiğinden şüpheleniyor.

Hastane yönetimi, Furukawa'nın olay sırasında hastadan sorumlu olmamasına rağmen Aita'nın odasına birkaç kez girdiğini açıkladı.

TELEFONUNDAN ARAŞTIRMIŞ

Soruşturma kaynakları, Furukawa'nın hastanın ölümünden önce akıllı telefonuyla dışkının damar yoluyla verilmesinin insanları öldürüp öldürmeyeceğini araştırdığını açıkladı.

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Hastanın hayatını kaybettiği olayın ardından görevden uzaklaştırılan Furukawa, polisin soruşturma başlattığını öğrendikten yaklaşık üç hafta sonra istifa etti.

‘ETİK KONUSUNDA EĞİTİM VERİLECEK’

Kashiwa Tanaka Hastanesi Müdürü Tomonobu Hasegawa, olay nedeniyle derin üzüntü duyduklarını belirterek tüm çalışanlara etik konusunda yeniden kapsamlı eğitim verileceğini açıkladı.