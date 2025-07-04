1 Mart 2024 tarihinde İstanbul Eyüpsultan'da kullandığı lüks otomobili ile Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açan Timur Cihantimur, daha sonrasında annesi Eylem Tok ile birlikte önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçmıştı.



ABD'de yargılanan ve Türkiye'ye iadelerine hükmedilen iki isim için süreç devam ederken, geçtiğimiz aylarda baba Bülent Cihantimur, hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci'ye kan parası ödemiş ve Aci tarafından aileye yönelik şikayet geri çekilmişti.

HASTASINI ÇIPLAK PAYLAŞTI, MESLEKTEN MEN EDİLDİ



Türkiye'nin en ünlü estetik cerrahları arasında yer alan Bülent Cihantimur ise 2018 yılında ameliyat ettiği bir hastaya ilişkin mahrem görüntüleri izin almaksızın paylaştığı gerekçesiyle 1 ay süreyle doktorluktan men edildi.



Cihantimur tarafından ameliyat edilen hastanın, kendisine ait görüntüleri görmesinin ardından İstanbul Tabip Odası'na yaptığı şikayet, 7 yıllık sürecin ardından sonuca vardı.

Olayı inceleyen heyet, şikayetçi kadını haklı buldu ve Bülent Cihantimur'un önceden almış olduğu disiplin cezalarını da gözeterek 1 ay boyunca meslekten men edildiğini bildirdi.