Bu vaka, 1978’den bu yana ABD’de kuduzun organ nakli yoluyla bulaştığı dördüncü olay olarak kayıtlara geçti. CDC, özellikle hayvan teması öyküsü bulunan donörlerde nakil ekiplerine daha güçlü rehberlik gerektiğini vurguladı.

DONÖR, KOKARCANIN TIRMALAMASINDAN HAFTALAR SONRA ÖLDÜ

Kuduzun, çoğunlukla enfekte hayvanların tükürüğüyle veya ısırık – tırmalama yoluyla bulaştığına dikkat çekilirken, belirtiler ortaya çıktıktan sonra hastalığın neredeyse her zaman ölümle sonuçlandığı belirtildi. Dünya genelinde bugüne dek yalnızca 50’den az kişi hastalıktan kurtulabildi.

Vakanın kaynağı olan Idaho eyaletindeki donörün, Ekim 2024 sonunda bir kokarca tarafından tırmalandığı, yaklaşık beş hafta sonra kalp durması şüphesiyle bilincinin kapalı olarak bulunduğu kaydedildi. Donörün kalbi, akciğerleri, sol böbreği ve korneaları daha sonra nakil için kullanıldı.

BELİRTİLER NAKİLDEN BEŞ HAFTA SONRA BAŞLADI

Michigan’da böbrek nakli yapılan hastada yaklaşık beş hafta sonra kuduzla uyumlu belirtiler ortaya çıktı. CDC, hastadan alınan örneklerde kuduz virüsü RNA’sı tespit edilmesi üzerine araştırmayı donöre çevirdi. Donörden alınan serum örneği negatif çıkmasına rağmen, böbrek biyopsisinde virüs RNA’sı saptandı ve kaynağın nakledilen organ olduğu kesinleşti. Hasta, hastaneye kaldırıldıktan yedi gün sonra yaşamını yitirdi.

DİĞER NAKİLLERDE HIZLI ÖNLEM

Donörün kalp ve akciğerlerinin araştırma amaçlı kullanıldığı ve risk oluşturmadığı açıklanırken, aynı donörden üç kişiye kornea nakli yapıldığı tespit edildi. Kornea nakilleri çıkarılarak hastalara kuduz aşısı ve antikor tedavisi uygulandı.

Sağlık yetkilileri, donör ve böbrek alıcısıyla temas etmiş 357 kişiyi değerlendirmeye aldı; 46 kişiye temas sonrası koruyucu tedavi önerildi.

CDC: HAYVAN TEMASI OLAN DONÖRLERDE DAHA TEMKİNLİ OLUNMALI

CDC, donörün kokarca teması bilgisinin kayda geçirildiğini ancak kuduz riski olarak görülmediği için gerekli testlerin yapılmadığını belirtti. Kuduz testinin organ nakillerinde rutin uygulanmaması ve uyarıcı belirti olmaması nedeniyle nakillerin planlandığı gibi gerçekleştiği ifade edildi.

CDC raporunda, kuduzun belirtilerinin haftalar hatta aylar sonra ortaya çıkabildiği hatırlatılarak, hayvan teması olan potansiyel donörlerde kamu sağlığı yetkilileriyle risk değerlendirmesi yapılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, sonradan kuduz şüphesi doğan bir donörden nakil yapılmışsa erken teşhis, nakledilen organın çıkarılması ve koruyucu tedaviyle hayat kurtarılabileceği belirtildi.

