Cihanbeyli Devlet Hastanesi’nde görev yapan tıbbi sekreterin sosyal medya hesabından hastaları hedef alan ve dış görünüşlerini aşağılayan ifadeler kullanması kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı. Kısa sürede yayılan paylaşım infiale neden olurken, Konya İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili idari inceleme ve soruşturma başlattı. Paylaşımı yapan kişinin AKP Cihanbeyli İlçe Başkanı Ferhat Çivi’nin eşi olduğu ortaya çıktı.

'TUVALET TERLİĞİ İLE GELİYORLAR'

AKP Cihanbeyli İlçe Başkanı Ferhat Çivi'nin Cihanbeyli Devlet Hastanesi'nde sekreter olarak çalışan eşi Seher Çivi, sosyal medya paylaşımında, çalıştığı hastaneye gelen bir kadının terlik giymesini eleştiren Seher Çivi, şu ifadelere yer verdi:

"Sabah işe giderken bazen bir istek geliyor bana çok güzel giyinip makyajımı yapıp topuklu ayakkabılarımı giyip hastanenin koridorlarında tak tak topuk sesim duyuluyor. Bize muayene olmaya gelen hastaların kombinleri ile yıkılıyorum, tüm hevesim kırılıyor sonra formamı giyip geliyorum. Ahırdan çıkıp ayağında bir karış b*kla geleni gördüm ama tuvalet terliği ile gelen de ne bileyim."

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Kısa sürede gündem olan paylaşım, sağlık çalışanının hasta haklarını ihlal ettiği ve mesleki etikle bağdaşmayan ifadeler kullandığı yönünde eleştiriler aldı. Kullanıcılar, sağlık hizmeti sunulan bir kurumda görev yapan personelin bu tür ifadeler kullanmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Tepki çeken paylaşımı yapan S.Ç.’nin, Ferhat Çivi’nin eşi olduğu ortaya çıktı. Bu durum, tartışmaları daha da büyüttü ve olayın siyasi boyutu da kamuoyunda geniş yankı buldu.

'EŞİM BİLE OLSA ARKASINDA DURMAYACAĞIM'

Tepkilerin ardından Ferhat Çivi de sosyal medya hesabından açıklama yaparak paylaşımı kabul etmediğini belirtti. Çivi, söz konusu ifadeleri “ne insanlık ne de inanç değerleriyle bağdaştırabildiğini” ifade ederek, eşinin yaptığı paylaşımın arkasında durmayacağını söyledi. Açıklamasında, “Eşim bile olsa bu paylaşımın arkasında durmayacağım ve gereğinin yapılmasının takipçisi olacağım” ifadelerine yer verdi. Çivi ayrıca, vatandaşların dış görünüşü üzerinden yargılanamayacağını vurgulayarak, emeğin ve insan onurunun esas olduğunu belirtti.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yaşanan gelişmelerin ardından Konya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından idari inceleme ve soruşturma başlatıldığı açıklandı. Yapılan açıklamada, “Hastanemizde çalışan bir personelin sosyal medya paylaşımıyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.