İngiltere'de dolaşımda bulunan ve Kral Charles’ın portresini taşıyan 2025 tarihli 1 sterlinlik madeni paradaki basım hatası, koleksiyoncuların ilgisini çekti. Açık artırmaya çıkarılan madeni para, ağustos ayında gerçekleştirilen satışla 122,08 sterline el değiştirdi. Normal şartlarda gümüş renkli iç bölümde yer alması gereken Kral Charles’ın portresi, merkez bölümün ovalleşmesi nedeniyle dıştaki altın renkli halkanın üzerine taştı.
ÜRETİM AŞAMASINDAKİ KALIP HATASI FİYATI ARTIRDI
Söz konusu değer artışına, madeni paranın basım işlemi sırasında kalıbın doğru uygulanmaması sonucu oluşan "hatalı basım" durumu yol açtı.
Standart basımlarda Kral Charles’ın başının tamamı gümüş renkli iç bölümde kalırken, hatalı parada başın üst bölümünün altın renkli dış halkaya taştığı ve kesilmiş gibi bir görüntü oluşturduğu tespit edildi.
5 STERLİNDEN BAŞLAYAN AÇIK ARTIRMA 122 STERLİNE ULAŞTI
İnternet üzerindeki açık artırma platformunda 5 sterlin başlangıç fiyatıyla satışa sunulan madeni para, gelen tekliflerin ardından 122,08 sterline satıldı. İlanda para, "2025 Kral Charles 1 sterlinlik madeni para basım hataları. Oval merkez, baş dış halkada" ifadeleriyle tanımlandı.
BENZER HATALI BASIMLAR DAHA ÖNCE DE SATIŞA ÇIKTI
Kral Charles portreli madeni paraların 2024 yılında dolaşıma girmesinin ardından benzer basım hatalarına sahip örnekler koleksiyon piyasasında işlem görmeye başladı. Daha önce 2026'nın başlarında, aynı basım hatasını taşıyan başka bir 2025 tarihli 1 sterlinlik madeni para eBay üzerinden 56,04 sterline alıcı bulmuştu.