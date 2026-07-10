Almanya’da park ihlallerinin denetlenmesinde yeni bir dönem başladı. 1 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte, plaka tanıma teknolojisiyle donatılan "Scan-Car" araçları ülke genelinde aktif olarak kullanılabilecek. Yeni sistem sayesinde zabıta ekipleri araçlarından inmeden park ihlallerini tespit ederek cezai süreci başlatabilecek.

PLAKA TARAMASI SANİYELER İÇİNDE YAPILIYOR

Scan-Car araçlarının üzerinde bulunan kameralar ve otomatik plaka tanıma sistemi, sokaklarda seyir halindeyken park etmiş araçların plakalarını çok kısa sürede okuyabiliyor. Saatte yaklaşık 1.000 plakayı tarayabilen sistem, elde ettiği verileri eş zamanlı olarak ilgili veri tabanlarıyla karşılaştırıyor.

PARK İZNİ OLMAYAN ARAÇLAR HEMEN BELİRLENECEK

Yeni teknoloji sayesinde araçların geçerli park iznine sahip olup olmadığı, oturma bölgesi park kartının bulunup bulunmadığı veya aracın kaldırım, bisiklet yolu ya da park etmenin yasak olduğu bir alana bırakılıp bırakılmadığı otomatik olarak kontrol ediliyor. Kural ihlali tespit edilmesi halinde sistem doğrudan cezai işlem sürecini başlatabiliyor.

YENİ HUKUKİ ALTYAPI OLUŞTURULDU

Karayolları Trafik Yasası'na eklenen yeni düzenleme ile otomatik park denetimleri ilk kez ülke genelinde ortak bir yasal zemine kavuştu. Böylece yerel yönetimler ve yetkili kurumlar, hem park izni bulunmayan araçları hem de yasak alanlara bırakılan araçları bu teknolojiyle denetleyebilecek.

KURALLARA UYAN SÜRÜCÜLERİN VERİLERİ SİLİNECEK

Yeni uygulamada kişisel verilerin korunmasına yönelik önlemler de dikkat çekiyor. Kurallara uygun şekilde park edilen araçların plaka bilgileri sistem tarafından otomatik olarak silinecek. Sadece ihlal tespit edilen araçlara ait kayıtlar saklanacak ve yetkili mercilere aktarılacak.

Ayrıca denetimlerin gizli şekilde yapılmasına izin verilmiyor. Scan-Car araçlarının ve denetim gerçekleştirilen bölgelerin sürücüler tarafından kolayca görülebilecek şekilde işaretlenmesi zorunlu olacak.

PİLOT UYGULAMALARDA VERİMLİLİK DİKKAT ÇEKTİ

Yeni sistem, ilk olarak Baden-Württemberg eyaletinde pilot projeler kapsamında test edildi. Elde edilen sonuçlar, klasik denetim yöntemlerine göre önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlandığını ortaya koydu.

Hohenheim'da gerçekleştirilen uygulamada bir Scan-Car aracı aynı denetim güzergâhını yaklaşık 1 saat 15 dakikada tamamlarken, yaya ekiplerinin aynı bölgeyi kontrol etmesi yaklaşık 7 saat sürdü.

Heidelberg'deki denemelerde ise araçlı denetimler sırasında yaklaşık 33 saat içinde 2 bin 886 park ihlali belirlendi. Bunların 383'ü hatalı park nedeniyle cezai işlem uygulanmasını gerektiren vakalar olarak kayda geçti. Yetkililer, sistemin hem hız hem de etkinlik açısından geleneksel yöntemlere göre önemli avantaj sağladığını ifade ediyor.

TRAFİK CEZALARINDA DİĞER DÜZENLEMELER DE YÜRÜRLÜKTE

Temmuz ayında yürürlüğe giren değişiklikler yalnızca otomatik park denetimleriyle sınırlı kalmadı. Trafik kabahatlerinde zamanaşımı süresi üç aydan altı aya çıkarıldı. Bunun yanı sıra, ceza puanı gerektiren trafik ihlallerini başka bir kişinin üzerine yüklemeye yönelik girişimlere uygulanacak yaptırımlar da ağırlaştırıldı. Bu tür usulsüzlüklerde 30 bin euroya kadar para cezası kesilebilecek.