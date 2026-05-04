Olay, dün saat 20.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde bulunan 15 katlı bir sitenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, otomobilini site girişine park etmek isteyen sürücü özel güvenlik görevlisi tarafından uyarıldı. Sürücüyle güvenlik görevlisi arasında tartışma çıktı. Tartışmasının ardından aracıyla olay yerinden ayrılan sürücü, yaklaşık yarım saat sonra kalabalık bir grupla geri dönüp güvenlik görevlisine saldırdı. Grup, aldığı tekme ve yumruklarla yere düşen görevliyi darbetmeye devam etti. Saldırganlar, kısa süre sonra çevredeki vatandaşların müdahalesiyle olay yerinden uzaklaştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan güvenlik görevlisi, ise hastaneye götürüldü. Hastaneden darp raporu alan güvenlik görevlisinin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.