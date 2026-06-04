HATAY 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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Hatay 12. Asliye Ceza Mahkemesinden

Esas No :2026/232

Dosya No : 2026/42

Sanık : MEHMET KEKLİK : Remzi ve Gülsen oğlu 28/04/1994 Antakya doğumlu ,

Suç : Bina veya Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık

Suç Yeri : Hatay /Merkez

Suç Tarihi : 30/05/2024

Kanun Maddesi : 5237 S TCK. 142/2-h 53/1-2-3

Verilen Ceza : 5 YIL HAPİS CEZASI

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince UlusalGazetede ve Genelİnternet Haber Sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren iki haftasonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibareniki haftaiçinde kararı verin mahkememizeveya mahkememize gönderilmek üzerebulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Mahkememiz nezdindeAdana Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yoluna başvurabileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.

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