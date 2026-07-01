HATAY 2. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. HATAY 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/569 Esas

DAVALI : SOUKAYNA KADDARI

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ön inceleme duruşma günü 15/09/2026 günü saat: 10:14'a bırakılmış olup, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ön inceleme duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02519782