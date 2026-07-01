HATAY 2. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C.

HATAY

2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/312 Esas

DAVALI : NİHAL SOYER

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamış olup, ön inceleme duruşma tutanağı vetahkikat duruşma günü ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tahkikat duruşma günü 22/10/2026 günü saat: 10:20'da bırakılmış olup, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ön inceleme duruşma tutanağı ve tahkikat duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02519788