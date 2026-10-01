HATAY 2. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C.

HATAY

2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/346 Esas

DAVALI : ABDUL GHANI ALZABADI

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Çekişmeli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme tensip tutanağı ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

ön inceleme tensip tutanağı ve ön inceleme duruşma gününün 10/11/2026 günü saat: 10:08'a bırakılmış olup, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususuön inceleme tensip tutanağı ve ön inceleme duruşma gününü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02561296