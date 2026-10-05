HATAY 2. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C.

HATAY

2. İŞ MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/482 Esas

DAVALILAR : (MİRASÇI) HİKMET KARAKAPLAN (T.C: 43351248752) , AYFERDENİZ (T.C: 20131947906),ZEYNEP ÖZER (T.C: 63061200840)

Davacı Halil YIKAR tarafından Birlik Apartmanı aleyhine açılan davada tebligat adresiniz tüm aramalara rağmen tespit edilemediğinden, dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi ve bilirkişi raporu ile Yargıtay İlamının ve bozma sonrası tensip tutanağının tarafınıza ilanen tebliği gerekmiş olup tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde bilirkişi raporuna itiraz edebileceğiniz ve 15/12/2026 günü saat 10:40'da yapılacak duruşmada hazır bulunmanız ya da kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, geçerli mazeret bildirmeksizin duruşmalara katılmamanız halinde ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılarak yokluğunuzda yargılamanın sürdürülüp karar verileceği hususu 7201 sayılı T.K'nın 28 ve devamı maddelere uyarınca bilirkişi raporu, yargıtay bozma ilamı, bozma ilamı sonrası tensip tutanağı ve duruşma gün ve saati ile birlikte tebliğ yerine geçme üzere İLANEN tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02561331