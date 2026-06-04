HATAY 5. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. HATAY 5. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2026/117 Esas

DAVALI : ZÜHEYİR ELALİ Emek Mah. 3325. Sk. No:13İç Kapı No:3Antakya/ HATAY

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensipzaptını bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığındandava dilekçesi ve tensip zaptınınilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususudava dilekçesi ve tensip zaptıtebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02479154