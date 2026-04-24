HATAY 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. HATAY 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/239 Esas

MALİYE HAZİNESİ ile HATAY ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;2025/239 E. sayılı dosyada; Hatay ili Defne İlçesine bağlı Dursunlu Mahallesine kain 18 parsel (Yeni 107 ada 14 parsel ) sayılı taşınmazda Yüsüf Rabia oğlu Şahin'in adına kayıtlı hisse ve gelirlerin,

3561 s. yasa gereğince kanuni kayyım il defterdarı tarafından 10 yılı aşkın süredir idare edildiği ve hak sahiplerinin ortaya çıkmadığı gerekçesiyle taşınmazların hissedarların 4721 s. MK. nun 588.maddesi gereğince gaipliğine karar verilerek, dava konusu taşınmazdaki bu hisselerin idaresinden elde edilen gelirlerin de Hazine'ye irad kaydına karar verilmesi talep edilmiştir.

Dava konusu taşınmazın hissedarlarının bizzat kendilerinin veya kendileri hakkında bilgi sahibi olanların ilk ilan tarihinde itibaren 6 ay içerisinde Hatay Asliye 5. Hukuk Mahkemesinin 2025/239 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri gerekmektedir. Aksi takdirde dava konusu taşınmazların maliki Yüsüf Rabia oğlu Şahin'in hisselerinin idaresinden elde edilen gelirlerin de Hazine'ye irad kaydına karar verileceği MK.nun 32, 33 ve 588. maddeleri gereğince 2. KEZ İLANEN TEBLİĞ olunur.10.04.2026

