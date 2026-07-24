HATAY 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. HATAY 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2026/353 Esas

Mahkememizde açılan Kayyımlık (Kayyım Atanması) davasının yapılan yargılamasında; Hatay İli, Defne İlçesine bağlı Hancağız Mahallesinde bulunan 118 Ada 7 Parsel numaralı malikiSalman( Baba adı Davut Düvek) Bakiye Veresesinin sağ olup olmadığı ve mirasçıları tespit edilemediğinden 3561 sayılı kanun gereğince bu kişilere ait hisselerin temsil ve idaresi için kayyım atandığı, tapu maliklerinin ve mirasçılarının kim olduklarına ulaşılamadığını, Hatay İli, Defne İlçesine bağlı Hancağız Mahallesinde bulunan 118 Ada 7 Parsel numaralı taşınmazın malikinin hissesinin temsil ve idaresi için Hatay Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürünün kayyım olarak tayininekarar verilmesi talep edildiğinden, buna ilişkin davanın duruşması 14.01.2027 günü saat 09:00'da Hatay 5. Sulh Hukuk mahkemesi duruşma salonunda 2026/353 Esas sayılı dosya ile yapılacaktır,Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02513426