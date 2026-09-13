Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Yürütülen çalışmalar kapsamında, “İbadete Ayrılmış Eşya Hakkında Hırsızlık” ve “Kamu Malına Zarar Verme” suçlarından toplam 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.’nin Antakya’da saklandığı belirlendi.
Polis ekipleri tarafından firari hükümlünün bulunduğu adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda M.S. yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.S., daha sonra cezasının infazı için cezaevine teslim edildi.