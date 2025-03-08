Hatay'ın Samandağ ilçesinde şarampole devrilen arazözün sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre Nurullah Biçer idaresindeki arazöz, Hıdırbey Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir sebepel şarampole devrildi.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Biçer, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.