Hatay'ın Samandağ ilçesinde, ocak ayından bu yana iki kez yanan sazlıkta yine yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre ocak ayından bu yana iki kez yanan Eriklikuyu ve Uzunbağ mahalleleri arasında bulunun sazlıkta, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen sebeple bir kez daha yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle büyürken, alevleri fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Bölgenin sarp olması nedeniyle itfaiyenin güçlükle müdahale ettiği yangın, yoğun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.