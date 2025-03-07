Hatay'da merkezi Kırıkhan olan 3.6 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem verilerini AFAD paylaştı. AFAD'dan alınan bilgiye göre Kırıkhan merkezli deprem, 7 km derinliğinde, 3.6 büyüklüğünde oldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 7, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Kırıkhan (Hatay)
Tarih:2025-03-07
Saat:09:45:22 TSİ
Enlem:36.52667 N
Boylam:36.42139 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/Rr72qej8EH@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Hatay Samandağ'da dün de deprem olmuştu. 22.29'da Samandağ merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.