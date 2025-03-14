Hatay'ın Payas ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangının, Karşı Mahallesi'ndeki fabrikanın çeşitli bölümlerinde bilinmeyen bir nedenle başladığı belirtildi. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri sevk edildi.
Yoğun dumanın yükseldiği yangına müdahale eden ekipler, uzun süren çalışmaların ardından alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yangın sonucunda fabrikanın bazı kısımlarında maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.