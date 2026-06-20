Hatay’ın Defne ilçesine bağlı Koçören Mahallesi'ndeki konteyner kentte meydana gelen olayda ayrılık kararı aldığı öne sürülen Azazi'nin kaldığı konteynere giden Ü.Ç., burada nişanlısı ve babası Yusuf Azazi ile tartışmaya başladı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Ü.Ç., yanında bulunan tabancayla baba ve kıza ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Lamiya Azazi ile Yusuf Azazi ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

BABA VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Lamiya Azazi ve Yusuf Azazi'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Baba ve kızın cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Hatay Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay sonrası kaçan şüpheli Ü.Ç., jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.