Hatay’da yaklaşan seçimler öncesi seçmenin nabzını tutan son anket sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Anketçi ve veri analisti Murat Kızılboğa tarafından açıklanan verilere göre, deprem bölgesinin en kritik illerinden Hatay’da siyasi dengelerde önemli bir kırılma yaşanıyor.

BİRİNCİ PARTİ EL DEĞİŞTİRDİ

Son yerel seçimlerde AKP'nin ipi önde göğüslediği Hatay'da, Kızılboğa’nın paylaştığı genel seçim anketi sonuçları sürpriz bir tablo ortaya koydu. Ankete göre, kentteki seçmenin yeni tercihi YENİ Parti oldu. YENİ Parti, yüzde 36,9’luk oy oranıyla birinci sıraya yerleşti.

AKP'DE PUAN KAYBI

Anket sonuçları, AKP'nin Hatay'da oy kaybı yaşadığına işaret ediyor. Bir önceki genel seçimde yüzde 33,91 oranında oy alan AKP’nin mevcut oy oranı yüzde 32 olarak ölçüldü. Bu tabloyla birlikte YENİ Parti, en yakın rakibi AKP’ye 4,9 puanlık bir fark atmış durumda.

MHP VE DİĞER PARTİLERDE SON DURUM

Ankette Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin durumu da dikkat çekici. Bir önceki genel seçimlerde yüzde 12,2 oy alan MHP'nin, bu anketteki oy oranının yüzde 8,5’e gerilediği görülüyor.

Araştırmada yer alan diğer partilerin oy oranları ve bir önceki seçime göre değişimleri ise şu şekilde sıralandı:

TİP: % 6,6 (-0,6)

CHP: % 4,9 (-0,4)

İYİ Parti: % 4,5 (+0,2)

DEM Parti: % 3,2 (+0,3)

Diğerleri: % 3,4

MECLİSTE HANGİ PARTİNİN KAÇ MİLLETVEKİLİ OLACAK?

Açıklanan oy oranları doğrultusunda, Hatay’ın milletvekili dağılımı senaryosu da yeniden çizildi. Anket sonuçlarının sandığa yansıması halinde kentin çıkaracağı milletvekillerinin partilere göre dağılımı şu şekilde öngörülüyor:

YENİ Parti: 5 Milletvekili

AKP: 4 Milletvekili

MHP: 1 Milletvekili