Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin bariyerlere çarpıp devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, İskenderun ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E.C. idaresindeki 31 BAR 719 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil devrildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine ivedilikle sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü M.E.C. ile araçta bulunan Bestami Keleş, Sudenaz Menekşe, M.Ç. ve S.Y. yaralandı.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede doktorların gerçekleştirdiği tüm müdahalelere rağmen yaralılardan Bestami Keleş ile Sudenaz Menekşe hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü M.E.C. ile araçtaki diğer yolcular M.Ç. ve S.Y.'nin ise hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği caddede güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.