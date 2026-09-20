Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi’nde dün gece saat 23.30 sıralarında ölümcül bir trafik kazası meydana geldi.

KARŞI YÖNDEN GELEN OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

Edinilen bilgiye göre, Serdal Gültekin (41) yönetimindeki 31 BCA 146 plakalı motosiklet ile karşı yönden seyir halinde olan A.B. idaresindeki 31 AZM 146 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Gültekin ağır yaralandı.

HASTANEDE YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Serdal Gültekin, ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede acil tedaviye alınan 41 yaşındaki sürücü, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.