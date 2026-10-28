Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği feci trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaza, 26 Ekim'de 75'inci Yıl Bulvarı üzerinde gerçekleşti. DÖNÜŞ YAPARKEN ÇARPTI, YOLA SAVRULDU Edinilen bilgilere göre, 24 yaşındaki B.İ. idaresindeki 41 AVU 717 plakalı hafriyat kamyonu bulvar üzerinde dönüş manevrası yaptığı sırada, aynı güzergahta ilerleyen 48 yaşındaki Adil Devaoğlu’nun kullandığı 31 BCF 342 plakalı motosikletle çarpıştı. Kamyonun darbesiyle devrilen motosikletten düşen talihsiz sürücü metrelerce yola savruldu. OLAY YERİNDE CAN VERDİ, SÜRÜCÜ GÖZALTINDA Kazayı gören çevredeki vatandaşların panikle ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrolde, motosiklet sürücüsü Adil Devaoğlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Devaoğlu’nun cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, hafriyat kamyonu şoförü B.İ. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. KORKUNÇ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA Öte yandan, kazanın oluş anına dair güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı. Görüntülerde, hafriyat kamyonunun dönüş yaptığı esnada motosikletin çarpışma açısına girdiği, çarpmanın şiddetiyle motosikletin devrildiği ve sürücünün savrulduğu anlar yer aldı. Kazayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürüyor.

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