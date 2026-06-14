İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kadınların çalıştırıldığı bazı masaj salonu ve SPA merkezlerinde fuhuş yaptırıldığı yönündeki bilgiler üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 9 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan denetimlerde, 2 iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği, 3 işletmede mesul müdür bulunmadığı, 1 işletmede ise hijyen belgesinin eksik olduğu tespit edildi. İşletmeler hakkında gerekli işlemler uygulanarak mühürleme kararı verildi. AYNI ÜLKEDEN GELEN 31 KİŞİ YAKALANDI Operasyonda kaçak olarak çalıştırıldıkları belirlenen Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından kadınlar, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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