Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde motosikletle gelen yüzleri maskeli 2 saldırgan, bir araç kiralama ofisine tabancayla ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı. Şans eseri yaralananın olmadığı saldırıda iş yeri ve önündeki iki araç zarar gördü.

Olay, gece saatlerinde Reyhanlı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Orient Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerine motosikletle gelen yüzleri maskeli 2 kişi, bir araç kiralama ofisinin önüne geldikleri sırada tabancayla iş yerine doğru art arda ateş açtı. Saldırganlar, eylemin ardından geldikleri motosikletle bölgeden uzaklaştı.

Saldırı esnasında ofisin içerisinde bulunan 3 kişi olaydan yara almadan kurtulurken, silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı detaylı çalışmada, mermilerin araç kiralama ofisinin camlarına ve iş yerinin önünde park halinde duran bir otomobil ile cipe isabet ettiği tespit edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kaçan maskeli 2 şüphelinin kimliklerini belirlemek ve yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.