Hatay'ın Antakya ilçesinde 19 Şubat 2026’da kaybolan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan’dan 72 gündür haber alınamıyor. Van’dan çalışmak için geldiği kentte ortadan kaybolan Çalışkan’ın akıbeti belirsizliğini korurken, ailesi hem arama çalışmalarının yetersiz kaldığını savunuyor hem de yetkililere çağrıda bulunarak sürecin yeniden ve kapsamlı biçimde yürütülmesini istiyor.

72 GÜNDÜR SÜREN BELİRSİZLİK

Van’dan Hatay’a çalışmak için gelen 27 yaşındaki Uğur Çalışkan, 19 Şubat 2026 tarihinde Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi’nde kaldığı evden ayrıldıktan sonra kayboldu. Genç adamdan o tarihten bu yana hiçbir iz bulunamadı. Arama çalışmalarının 7. gününde Çalışkan’a ait eşyalar ormanlık alanda bulunmasına rağmen, 72 gündür kendisine ulaşılamadı. Kayıp gencin kardeşi Tarık Çalışkan, daha önce bazı haberlerde yer alan “Uğur Çalışkan’ın bipolar hastası olduğu” yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti. Çalışkan, kardeşine yönelik herhangi bir psikiyatrik tanı bulunmadığını belirterek, bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

“UĞUR NEREDE?” DİYEREK YETKİLİLERE ÇAĞRI

Ağabey Tarık Çalışkan, kamuoyuna ve basına seslenerek olayın aydınlatılması için çağrıda bulundu:

“19 Şubat’tan bu yana kardeşim Uğur kayıptır. Günlerdir acı çekiyoruz, bir sonuç yok. Uğur nerede peki? Neden bulamıyoruz? Uğur’un elbisesi bulundu ama kendisi yok. Lütfen bir insanlık görevi olarak görün, sorun, sorgulayın.”

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NA YARDIM ÇAĞRISI

Aile, sürecin daha etkin yürütülmesi için Mustafa Çiftçi’ye de seslendi.

Tarık Çalışkan çağrısında şu ifadeleri kullandı:

“Buradan Sayın İçişleri Bakanlığımıza sesleniyorum. Lütfen biz karanlıktayız. Bize bir ışık olun. Günlerdir perişanız. Uğur’a ne oldu? Bizi duyun.”

Aile, arama çalışmalarının sonuçsuz kaldığını ve yeterli ilerleme sağlanamadığını savunarak, dosyanın yeniden kapsamlı şekilde ele alınmasını talep ediyor. Tarık Çalışkan, “Uğur ormanda mı, şehirde mi? Eğer ormandaysa neden bulunamadı? Şehirdeyse neden hala bir iz yok?” diyerek belirsizliğe dikkat çekti.