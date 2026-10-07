Olay, akşam saatlerinde Arsuz ilçesine bağlı Tülek Mahallesi’nde meydana geldi. Altyapı çalışmaları kapsamında kazı yapıldığı sırada henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması yaşandı. Bu sırada bölgede çalışan bir işçi göçük altında kaldı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İŞÇİ SAĞ ÇIKARTILDI İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu toprak altında kalan işçiye ulaşıldı. Yaralı işçi, göçükten sağ olarak çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bazı kaynaklarda işçinin Arsuz Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği belirtildi. Göçüğün meydana gelmesine ilişkin inceleme başlatılırken, olayın kesin nedeninin yapılacak soruşturmanın ardından netleşmesi bekleniyor.

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