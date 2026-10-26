Hatay’ın Defne ilçesine bağlı Çekmece Mahallesi’nde geç saatlerde korku dolu anlar yaşandı. Bölgede çalışan işçilerin yatakhane olarak barındığı konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İŞÇİLERİN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ

Konteynerden yükselen alev ve dumanları son anda fark eden işçiler, hızla dışarı çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

ALEVLER KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki diğer konteyner ve yapılara sıçramasını önlemek amacıyla yoğun bir söndürme çalışması başlattı. Ekiplerin başarılı müdahalesi sayesinde yangın facia yaşanmadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının etkisiyle tamamen yanan konteyner kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından polis, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.