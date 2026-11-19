Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde yol kenarındaki boş arazide çuval içerisine konulmuş bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Korkunç olay, Antakya ilçesine bağlı Güzelburç Mahallesi’nde meydana geldi. Yol kenarındaki arazide şüpheli bir çuval fark eden vatandaşlar, yaklaştıklarında çuvalın içerisinde ceset olduğunu görerek durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri arazide ve çuval çevresinde detaylı çalışma yürütürken, yapılan ilk kontrollerde cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin tamamlanmasının ardından cansız beden, hem kimliğinin tespit edilmesi hem de kesin ölüm nedeninin ortaya çıkarılması amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Güvenlik güçlerinin olaya ilişkin başlattığı tahkikat sürüyor.