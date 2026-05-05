Hatay’ın Samandağ ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralanırken, yanındaki Sabah Dadük ise hayatını kaybetti. Dehşete düşüren kaza başka bir aracın kamerasına yansıdı.

2 Mayıs günü saat 18.00 sıralarında Samandağ-Antakya kara yolunda meydana gelen kazada, N.G. yönetimindeki otomobil, karşı yöne geçmek için manevra yapan H.D. (42) yönetimindeki motosiklete çarptı. Kaza, başka bir aracın araç içi yol kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile yanındaki Sabah Dadük, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Dadük, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan H.D., tedavisinin ardından taburcu edildi.

Otomobil ve motosiklet sürücüsünü gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor