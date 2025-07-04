Hatay Dörtyol'a bağlı Karaseke bölgesindeki ormanlık alandaki çıkan yangın durdurulamıyor. Amanos Dağları bölgesindeki ormanlık arazide çıkan yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle yayılıyor.

Sosyal medyada yayılan korkunç görüntülerin ardından bölgede yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, yangının söndürülmesi için yardım talebinde bulundu. Amaç, şunları söyledi:

“Bundan 10 gün önce yine aynı bölgede Kırmızı Burun ile Çökek arasında bir yangın başlamıştı. Hızlı bir müdahaleyle o yangına son verilmişti. Ama bugün hava poyraz ve kuru, rüzgar da çok. Yangın yeni çıktı, dakikalar içinde ne kadar fazla ilerledi görüyorsunuz. Maalesef çaresizce tankerimizi gönderdik. Allah yardımcımız olsun. Herkesten yardım istiyoruz. Bir an önce bu yangının söndürülmesi için devletin bütün imkanlarının buraya gelmesini talep ediyoruz.

Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok üzgünüm. Bugün daha bu Cuma hutbesinde söylendi. Bütün hutbelerde söylendi, dikkatli olun dendi. Yere sigara atmayın dendi. Yine de engel olamadık, çok üzgünüz.”

ÜÇ MAHALLE BOŞALTILIYOR

Yangının yerleşim yerlerine doğru yaklaşması üzerine Rabat Mahallesi boşaltıldı. Karakese ve Konaklı mahallelerinde yaşayan vatandaşlara da evlerinden ayrılmaları yönünde duyuru yapıldı. Karekese bölgesine girişler yasaklandı.