Hatay İskenderun’da 9 gün önce oluşan 45 metre derinliğindeki obruğun çağı 35 metreden 60 metreye ulaştı. Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi inşaat çalışmalarının yürütüldüğü şantiye sahasında 20 Nisan günü 35 metre çapında, 45 metre derinliğinde obruk oluştu. İhbarla bölgeye jeofizik mühendisleri ve çeşitli kurumlardan yetkililer sevk edilmişti. Bölgede inceleme başlatıldı. Her geçen gün büyümeye devam eden obruğun çapı 25 metre daha genişleyerek 60 metreye ulaştı. İncelemede, yer altın suyundaki yükselme ve topraktaki genleşmenin durduğu belirlendi. Bu arada obruk, dronla havadan görüntülendi. Bölgede incelemelerin devam ettiği, sahadaki olası risklere karşı zeminin röntgeninin çekildiği belirtildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.