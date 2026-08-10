Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopter ve arazözler sevk edildi. Ekipler, yangının çevredeki alanlara yayılmasını önlemek ve alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlattı.